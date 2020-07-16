Из-за вспышки COVID-19 «Сочи» отменил матч с «Тамбовом»

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Карина Бернтгольц
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О распространении коронавируса в краснодарском футбольном клубе стало известно в день планируемой игры 16 июля.

Из-за вспышки COVID-19 «Сочи» отменил матч с «Тамбовом»

Фото: Instagram @pfcsochi

Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Тамбовом» отменен. Об этом заявили в Пресс-службе РПЛ. Причиной для такого решения стала вспышка коронавируса в краснодарском клубе. COVID-19 выявили сразу у девяти игроков. Результаты тестов стали известны прямо накануне игры 16 июля.

«Девять представителей «Сочи» сдали положительные тесты на коронавирус. Их результаты стали известны 16 июля. Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства. «Сочи» не сможет принять участие в матче 29-го тура против «Тамбова», — говорится в сообщении пресс-службы Российской Премьер-Лиги.

Матч «Тамбов» — «Сочи» должен был состояться на стадионе в Нижнем Новгороде, где домашние игры проводит тамбовская команда. Это уже третий отмененный матч в РПЛ в этом году из-за коронавируса. Ранее по той же причине пришлось отменить две встречи «Оренбурга», футболистам которого засчитали технические поражения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге состоялась официальная церемония вручения кубка Российской Премьер-Лиги по футболу сборной «Зенита». Награждение прошло в Санкт-Петербурге, после матча «сине-бело-голубых» с командой «Сочи» на «Газпром-Арене».

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