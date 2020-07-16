Основатели прославившейся в последние дни «Школы Блаженства» Владимир Долохов, он же «Папа», и Вадим Гурангов, «Борода», рассказали 5-tv.ru, в чем состоит суть преподаваемых ими духовных практик.

Папа посетовал на то, что стоит перестать ориентироваться в их тренингах на новичков, переключившись на работу с продвинутыми участниками. По его словам, существуют более чувствительные к энергетике люди, которые видят яркие сны и четче ощущают запахи и вкус — они быстро понимают, чему учат их на занятиях.

Есть или нет сексуальный подтекст в практиках «Школы Блаженства»? Если на другие вопросы ответить было сложно, тот тут Папа нашелся сразу.

«Это уже интерпретации смотрящих, — уверен Долохов. — Есть дамы, которые едут на семинар — и уже очень сильные оргазмы у них. Они только заходят в зал, и стоять не могут. Я их называю атомные электростанции. Таких много, эти женщины — украшение нашего общества».

Не всем дано понять, какие откровения поджидают после открытия своего энергетического канала, полагает Долохов.

«Оргазм во всем теле сразу», — коротко охарактеризовал это Папа.

Претензии к нему пострадавшей от гипоксии на тренингах журналистки Долохов обсуждать отказался. Ранее 5-tv.ru рассказал о молодой петербурженке, которая посетила тренинг «Школы Блаженства» и осталась в шоке от происходящего. Девушка поделилась рассказом о том, как проходили встречи в рамках мероприятия: принудительные объятья с незнакомцами, сексуальный подтекст большинства из упражнений, рассказы о множественных оргазмах и практика удушения всех гостей.