«Мир молча наблюдает» — Египет считает, что наступила эпоха господства С-500

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Алиса Старжевская
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По мнению местных СМИ, обновленная система ЗРК на голову обгоняет своих ближайших конкурентов.

«Мир молча наблюдает» — Египет считает, что наступила эпоха господства С-500

Фото: Открытые источники

Египетские СМИ назвали российский зенитно-ракетный комплекс С-500 лучшим и превосходящим по характеристикам другие ЗРК во всем мире. Об этом рассказывает египетское издание Sasapost, перевод статьи которого приводит «ИноСМИ.ру».

Россия выпуском С-500 открыла новую страницу ведения войн, считают египтяне. Если предыдущая версия зенитно-ракетного комплекса С-400 и так превосходила все подобные аналоги, то обновленная система на голову обгоняет своих ближайших конкурентов: американские ЗРК Patriot и THAAD. Теперь же система способна поражать не только ракеты средней дальности, но и цели в ближнем космосе, а также перехватить любое оружие, запущенное с беспилотника. Высота поражения цели — до 200 километров, а за раз С-500 может сбить до 10 баллистических ракет, которые летят со скоростью до 25 тысяч километров в час.

«Указанные характеристики превращают российский комплекс в глобальную угрозу, за которой мир вынужден молча наблюдать», — подчеркивает автор.

Таким образом, в Египте уверены: появление С-500 знаменует новую эпоху в обороне стран и ведении войн.

Ранее 5-tv.ru писал о реакции США на новые российские ракеты «Буревестник» и «Посейдон».

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