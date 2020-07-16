Египетские СМИ назвали российский зенитно-ракетный комплекс С-500 лучшим и превосходящим по характеристикам другие ЗРК во всем мире. Об этом рассказывает египетское издание Sasapost, перевод статьи которого приводит «ИноСМИ.ру».

Россия выпуском С-500 открыла новую страницу ведения войн, считают египтяне. Если предыдущая версия зенитно-ракетного комплекса С-400 и так превосходила все подобные аналоги, то обновленная система на голову обгоняет своих ближайших конкурентов: американские ЗРК Patriot и THAAD. Теперь же система способна поражать не только ракеты средней дальности, но и цели в ближнем космосе, а также перехватить любое оружие, запущенное с беспилотника. Высота поражения цели — до 200 километров, а за раз С-500 может сбить до 10 баллистических ракет, которые летят со скоростью до 25 тысяч километров в час.

«Указанные характеристики превращают российский комплекс в глобальную угрозу, за которой мир вынужден молча наблюдать», — подчеркивает автор.

Таким образом, в Египте уверены: появление С-500 знаменует новую эпоху в обороне стран и ведении войн.

Ранее 5-tv.ru писал о реакции США на новые российские ракеты «Буревестник» и «Посейдон».