Жуткие кадры: плывший по реке каякер едва не угодил в пасть гигантского аллигатора

|
Карина Бернтгольц
13

Страшный инцидент произошел в Северной Каролине во время водной прогулки.

Фото, видео: www.globallookpress.com /SMG, YouTube / Pedro Jose aka Peter Joyce

Каякера из Северной Каролины в США, мирно плывущего по реке, поджидал убийственный сюрприз. Внезапно на мужчину, наслаждавшегося колоритом местной природы, напал гигантский аллигатор и опрокинул лодку с путешественником в воду. Видео произошедшего зафиксировала камера, которая была прицеплена к пострадавшему.

К счастью, обошлось без жертв. После встречи с огромным крокодилом мужчина вынырнул и начал быстро плыть прочь. Хищник не стал настигать путника. Судя по всему, он просто собирался прогнать незваного гостя со своей территории, поэтому решил его припугнуть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как видео с акулой, неожиданно набросившейся на крокодила на побережье в Австралии, взорвало сеть. В ответ хищница получила мощный удар хвостом.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
71.23
0.43 81.23
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:53
Сахалин оказался на грани экологической катастрофы из-за падения бензовоза в реку
6:44
Ванесса Паради и Вайнона Райдер вступились за Деппа в суде
6:37
Жуткие кадры: плывший по реке каякер едва не угодил в пасть гигантского аллигатора
6:29
Завораживает: Первые кадры Солнца, сделанные на расстоянии 77 миллионов километров
6:21
«До сих пор в шоке»: мать изувеченной семилетней девочки в Ингушетии рассказала о жизни ребенка
6:14
Готовим молодой картофель с беконом и сыром — пошаговый рецепт с фото

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Почему лакшери — это больше не модно? На примере скандала Рудковской и Дакоты
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок