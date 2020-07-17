Жуткие кадры: плывший по реке каякер едва не угодил в пасть гигантского аллигатора
Страшный инцидент произошел в Северной Каролине во время водной прогулки.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /SMG, YouTube / Pedro Jose aka Peter Joyce
Каякера из Северной Каролины в США, мирно плывущего по реке, поджидал убийственный сюрприз. Внезапно на мужчину, наслаждавшегося колоритом местной природы, напал гигантский аллигатор и опрокинул лодку с путешественником в воду. Видео произошедшего зафиксировала камера, которая была прицеплена к пострадавшему.
К счастью, обошлось без жертв. После встречи с огромным крокодилом мужчина вынырнул и начал быстро плыть прочь. Хищник не стал настигать путника. Судя по всему, он просто собирался прогнать незваного гостя со своей территории, поэтому решил его припугнуть.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как видео с акулой, неожиданно набросившейся на крокодила на побережье в Австралии, взорвало сеть. В ответ хищница получила мощный удар хвостом.
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