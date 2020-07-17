Жуткие кадры: плывший по реке каякер едва не угодил в пасть гигантского аллигатора

Каякера из Северной Каролины в США, мирно плывущего по реке, поджидал убийственный сюрприз. Внезапно на мужчину, наслаждавшегося колоритом местной природы, напал гигантский аллигатор и опрокинул лодку с путешественником в воду. Видео произошедшего зафиксировала камера, которая была прицеплена к пострадавшему.

К счастью, обошлось без жертв. После встречи с огромным крокодилом мужчина вынырнул и начал быстро плыть прочь. Хищник не стал настигать путника. Судя по всему, он просто собирался прогнать незваного гостя со своей территории, поэтому решил его припугнуть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как видео с акулой, неожиданно набросившейся на крокодила на побережье в Австралии, взорвало сеть. В ответ хищница получила мощный удар хвостом.