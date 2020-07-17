Завораживает: Первые кадры Солнца, сделанные на расстоянии 77 миллионов километров

Уникальные и в то же время завораживающие фотографии одной из самых горячих звезд галактики смогли получить исследователи. В официальном аккаунте ESA Science опубликованы первые снимки Солнца, полученные с расстояния в 77 миллионов километров от поверхности светила. Уникальные кадры передал на Землю космический аппарат Solar Orbiter.

Полученные, благодаря данному прибору, фотографии, впечатлили ученых. Они впервые смогли рассмотреть миниатюрные подобия солнечных вспышек.

Под впечатлением от феерического зрелища остались и пользователи сети, следящие за исследованием космического пространства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с 13 по 19 июля можно было наблюдать редкое космическое явление: Солнце соединялось с Меркурием.