Рудковская опубликовала сексуальное фото вместе с Плющенко
Продюсер вспоминает, как отдыхала на море до закрытия границ.
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Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial
Музыкальный продюсер Яна Рудковская поделилась с подписчиками своей странички в Instagram новой «старой» фотографией с отдыха, где была в прошлом году с мужем Евгением Плющенко. Снимок выглядит весьма эротично — полуобнаженные супруги целуются на борту яхты с прекрасным видом на теплое море.
«Когда уже туда вырвусь, не знаю», — посетовала в подписи Рудковская.
Подписчики оставили немало сочувственных и восхищенных комментариев к новому посту.
«Очень красивое фото получилось»;
«Как же хочется скорее на морюшко!»;
«И пусть весь мир подождет…», — написали они своей любимице.
Впрочем, в любой бочке меда найдется своя ложка дегтя. Так, про недавний конфликт Рудковской с Дакотой из-за элитных сумок тоже не забыли.
«Почему на палубе нет монограммы LV?» — иронично спросила одна из подписчиц в комментариях.
5-tv.ru ранее детально разобрал скандал, случившийся между Яной Рудковской и Дакотой.
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