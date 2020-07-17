Рудковская опубликовала сексуальное фото вместе с Плющенко

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Алиса Старжевская
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Продюсер вспоминает, как отдыхала на море до закрытия границ.

Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

Музыкальный продюсер Яна Рудковская поделилась с подписчиками своей странички в Instagram новой «старой» фотографией с отдыха, где была в прошлом году с мужем Евгением Плющенко. Снимок выглядит весьма эротично — полуобнаженные супруги целуются на борту яхты с прекрасным видом на теплое море.

«Когда уже туда вырвусь, не знаю», — посетовала в подписи Рудковская.

Instagram @rudkovskayaofficial

Подписчики оставили немало сочувственных и восхищенных комментариев к новому посту.

«Очень красивое фото получилось»;

«Как же хочется скорее на морюшко!»;

«И пусть весь мир подождет…», — написали они своей любимице.

Впрочем, в любой бочке меда найдется своя ложка дегтя. Так, про недавний конфликт Рудковской с Дакотой из-за элитных сумок тоже не забыли.

«Почему на палубе нет монограммы LV?» — иронично спросила одна из подписчиц в комментариях.

5-tv.ru ранее детально разобрал скандал, случившийся между Яной Рудковской и Дакотой.

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