СК опроверг версию уничтожения останков царской семьи в огне и кислоте

Следственный комитет РФ продолжает выяснять обстоятельства расстрела и захоронения царской семьи. О предварительных результатах расследования рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

За пять лет с момента возобновления уголовного дела было проведено 37 различных экспертиз, которые позволили доказать, что найденные останки действительно принадлежали Николаю II, его семье и людям из их окружения. Так, одна из экспертиз подтвердила, что почва на месте расстрела и захоронения последнего русского царя была пригодна для проведения анализа ДНК останков.

«Проведены две почвоведческие экспертизы по образцам, полученным на местах захоронений. Их результаты показали характеристики почвы, которые не препятствовали определению ДНК из костных останков», — рассказала Петренко.

Кроме того, следствием был проведен эксперимент, который опроверг гипотезу о том, что подвал Ипатьевского дома в Екатеринбурге, где расстреляли царя и его семью, не мог вместить в себя всех участников этой расправы. Другая процедура отмела версию об уничтожении тел убитых с помощью огня и химических веществ.

«Другой следственный эксперимент исключил версию о том, что тела убитых уничтожили с использованием серной кислоты и огня», — добавила представитель Следственного комитета.

Сейчас следствие продолжает работу, ему предстоит еще значительный объем исследований.

«Лишь после получения оставшихся заключений экспертов и окончания необходимых следственных действий по совокупности будет принято процессуальное решение, и дана правовая оценка», — подчеркнула Петренко.

Убийство царской семьи произошло в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, ровно 102 года назад. Монарха и его жену и детей расстреляли в подвальном помещении дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Русская православная церковь (РПЦ) канонизировала последнего российского монарха и его родных в 2000 году как царственных страстотерпцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Великий князь Георгий Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге.