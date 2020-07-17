Исторический облик российских городов возьмут под защиту

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Для новых же зданий разработаны требования к архитектурным решениям.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine, 5-tv.ru

Исторический облик российских городов хотят надежно защитить. В Минстрое разработали законопроект, который содержит ряд требований к архитектурным решениям для всех новых зданий.

В ведомстве отметили, что нынешние правила касаются только внешнего вида объектов культурного наследия или зданий, которые имеют охранный статус. Поэтому городская среда формируется хаотично, и облик города, который складывался столетиями, нередко нарушается. Если же инициативу примут, этот процесс удастся остановить.

Документ предполагает, что при строительстве новых домов будет оговариваться все вплоть до мелочей: например, каким будет процент остекления и в какой цвет будет выкрашен фасад.

Проект закона уже утвердили в Минкульте, и теперь он направлен на рассмотрение правительства.

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