Исторический облик российских городов возьмут под защиту

Исторический облик российских городов хотят надежно защитить. В Минстрое разработали законопроект, который содержит ряд требований к архитектурным решениям для всех новых зданий.

В ведомстве отметили, что нынешние правила касаются только внешнего вида объектов культурного наследия или зданий, которые имеют охранный статус. Поэтому городская среда формируется хаотично, и облик города, который складывался столетиями, нередко нарушается. Если же инициативу примут, этот процесс удастся остановить.

Документ предполагает, что при строительстве новых домов будет оговариваться все вплоть до мелочей: например, каким будет процент остекления и в какой цвет будет выкрашен фасад.

Проект закона уже утвердили в Минкульте, и теперь он направлен на рассмотрение правительства.