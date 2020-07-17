Лестница Бенуа и бассейн: ТОП-5 самых дорогих квартир Петербурга

Санкт-Петербург полон памятников архитектуры и зданий, которыми любуются туристы со всего мира вот уже сотни лет. И во многих из этих домов есть квартиры, отличающиеся не только красотой, но и ценой. «Авито Недвижимость» составила список самых дорогих квартир Северной столицы, которые выставлены на продажу.

На первом месте эксперты расположили двухуровневые апартаменты «Граф Разумовский» стоимостью 680 миллионов рублей. Квартира, если ее можно так назвать, находится на набережной Кутузова в историческом центре города, площадь ее составляет 495 квадратных метров, в которые входит семь комнат на двух этажах. Помимо внушительной площади, за эти деньги будущие хозяева получат уникальные потолочные росписи, оригинальную мраморную лестницу Николай Бенуа, лепнину и бассейн. Также в распоряжении есть внутренний дворик, небольшой балкон и панорамная галерея, а высота полотков колеблется от 2,5 до практически семи метров.

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Второе место у опять же двухуровневой квартиры на Петроградской стороне, которую оценивают в 650 миллионов рублей. В распоряжении будущих владельцев будет авторский интерьер в каждом из семи залов, антикварная мебель из Европы, белый рояль, и все это на площади 482 квадратных метра. Хозяева характеризуют интерьер как «нескромную роскошь», и сразу же предлагают купить квартиру в рассрочку на 60 месяцев.

На третьем месте находится квартира на Зоологическом переулке Петроградской стороны, а площадь ее — 608 квадратных метров. За 500 миллионов рублей владельцы предлагают 9 комнат на двух этажах, уникальные интерьеры в восточной стилистике, систему «Умный дом», внутренний и кухонные лифты, турецкую парную, сауну, бассейн. Помимо этого в квартире есть балкон и терраса, с которых открывается вид на Неву, Зимний Дворец, Петропавловскую Крепость и стрелку Васильевского острова.

avito.ru

Четвертое место заслуженно достается квартире на Крестовском острове в жилом комплексе «Привилегия». У будущих владельцев в распоряжении будет личный лифт, а также другие преимущества комплекса: охрана, услуги прачечной и горничных, подземный паркинг. Сама же квартира представлена без отделки, за чуть больше 418 миллионов рублей хозяев ждет бетонная стяжка и разводка всех систем до квартиры.

Последнее место эксперты «Авито Недвижимость» отдали пентхаусу на Петроградской стороне площадью 529 квадратных метров и стоимостью 400 миллионов рублей. Квартира также продается без отделки, планировки включает в себя три уровня, а из каждого окна открывается уникальный вид на Финский залив, Лахта-центр и Крестовский остров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин заявил о необходимости снижения стоимости квартир, так как жилье — одно из фундаментальных условий жизни россиян.