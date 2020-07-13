Путин заявил о возможности кардинального решения жилищного вопроса россиян

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Василий Заика
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Президент России отметил, что для снижения стоимости квадратного метра жилья в стране необходимо уменьшить издержки в строительстве.

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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил о возможности кардинального решения жилищного вопроса россиян. Глава государства отметил, что данное условие является одним из фундаментальных для нормальной жизни человека и российской семьи.

«У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос. Нужнo не упустить этот шанс. Над этим нужно настойчиво работать», — заявил Владимир Путин.

Помимо прочего, лидер страны отметил, что для снижения стоимости квадратного метра жилья в РФ нужно сокращать издержки в строительстве.

«Все, что связано с повышением необоснованных издержек и экономически необоснованного роста, стоимость квадратного метра жилья — должно быть в поле нашегo внимания, оно должно приводить к конечному результату, а именно к таким ценам, которые были бы пo карману людям», — заключил Владимир Путин.

Президент России добавил, что порядка пяти миллионов семей могут к 2026 году стать обладателями собственных жилых помещений. По словам Владимира Путина, такие данные имеют вполне реальные очертания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что квартиры с мебелью могут начать продавать в России.

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