Путин заявил о возможности кардинального решения жилищного вопроса россиян
Президент России отметил, что для снижения стоимости квадратного метра жилья в стране необходимо уменьшить издержки в строительстве.
Закрыть
Смотрите также:
Путин об экономике: Если сидеть на одном месте, болото вокруг нас будет хлюпать
Летальность от коронавируса в России в разы ниже, чем в других странах — Путин
Москва возглавила рейтинг АСИ по инвестклимату регионов
Путин: Многие принятые в пандемию меры не должны исчезнуть, когда вирус отступит
Опубликован обновленный текст Конституции РФ
Чиновников обяжут говорить по-русски
Хроника подвигов 20 городов, получивших звание «Город трудовой доблести»
Путин одобрил инициативу присвоения звания «Город трудовой доблести» сразу 20 городам РФ
Видео голосования Путина по поправкам к Конституции
Жильцам аварийных домов хотят сэкономить деньги на ремонт
Еще пять госпиталей для лечения пациентов с COVID-19 построило Минобороны
Плату за содержание аварийных домов хотят отменить в России
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил о возможности кардинального решения жилищного вопроса россиян. Глава государства отметил, что данное условие является одним из фундаментальных для нормальной жизни человека и российской семьи.
«У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос. Нужнo не упустить этот шанс. Над этим нужно настойчиво работать», — заявил Владимир Путин.
Помимо прочего, лидер страны отметил, что для снижения стоимости квадратного метра жилья в РФ нужно сокращать издержки в строительстве.
«Все, что связано с повышением необоснованных издержек и экономически необоснованного роста, стоимость квадратного метра жилья — должно быть в поле нашегo внимания, оно должно приводить к конечному результату, а именно к таким ценам, которые были бы пo карману людям», — заключил Владимир Путин.
Президент России добавил, что порядка пяти миллионов семей могут к 2026 году стать обладателями собственных жилых помещений. По словам Владимира Путина, такие данные имеют вполне реальные очертания.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что квартиры с мебелью могут начать продавать в России.
Читайте также
68%
-0.48 80.09
-0.18
Нашли ошибку?