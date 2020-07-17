«Конструктор для гоночного болида»: аналитик объяснил любовь Кавказа к российским авто

Аналитики подсчитали, сколько в среднем за год проезжают автомобили тех или иных марок в российских регионах. По данным за июнь на первом месте оказался Ford Galaxy из Москвы с среднегодовым пробегом 36,6 тысяч километров. На втором месте Lada Largus из Дагестана — 34,3 тысячи километров. Замыкает тройку Datsun on-Do из Челябинской области 31,7 тысячи километров.

В свою очередь наименьший среднегодовой пробег показал автомобиль Kia Picanto из Челябинской области — около 10 тысяч километров. За ним следует московский Ford Fusion — 10,2 тысячи километров и Mercedes CL-Класс, тоже из Москвы, c пробегом 10,5 тысяч километров.

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Исследование показало, что в Дагестане предпочитают ездить на Lada Largus, в Чеченской Республике — на Lada Vesta, в то время как в других регионах страны наибольший пробег у европейских моделей автомобилей. Прокомментировать такие результаты 5-tv.ru попросил операционного директора розничной сети автомобилей с пробегом «Автомама» Михаила Ерцева. По его словам, на Кавказе исторически любят российские автомобили.

«Vesta и Largus уже давно не „Жигули“, но тем не менее корни их растут из ВАЗовской классики. Тем более не будем забывать о том, что Кавказ — это родина горячих мужчин, джигитов, а АвтоВАЗ и другие модели отечественные — это хороший конструктор для получения как гоночного болида, так и какого-то стритрейсерского автомобиля», — пояснил эксперт.

Что касается большого пробега Lada Largus, это, по мнению Ерцева, связано, в том числе, и с тем, что эту машину часто используют для работы разъездного характера.

Наименьшие пробеги показали Kia Picanto и Ford Fusion, хотя, казалось бы, меньше всего должны были бы быть задействованы премиальные авто. По мнению Михаила Ерцева, такой результат объясняется использованием этих небольших машин для коротких поездок по городу. Премиальные же автомобили, как правило, задействованы в бизнесе, а потому у них не может быть совсем маленьких пробегов.

Аналитики составили также Топ-10 стран-автопроизводителей на вторичном авторынке в России. Возглавили список японские автомобили из Хабаровского края с долей 83%. Второе место у отечественных автомобилей из Омской области с долей 61,8%. Замыкают тройку лидеров тоже представители японского автопрома из Ингушетии с долей 60,7%. Отечественный автопром лидирует также в Чувашии и Рязанской области (49,4% и 49% соответственно). При этом в рейтинг не попала Самарская область, в которой базируется АвтоВАЗ. По мнению эксперта. базирование отечественного производителя в регионе сыграло с ним злую шутку.

«Такое крупное производство и серьезный производитель позволяет людям зарабатывать. Здесь при прочих равных люди начинают выбирать иномарки, пусть они и будут более старыми. Так, на данный момент всего лишь 36% самарцев предпочитают продукцию отечественного производства», — объясняет Михаил Ерцев.

По его словам, любовь к российским машинам часто связана с уровнем доходов в регионах, соотношением городского и сельского населения, дорожной инфраструктурой и наличием сервисов. АвтоВАЗ же понятен и легок в эксплуатации.

5-tv.ru

Исследование показало, что на Дальнем Востоке по-прежнему больше всего любят японские машины. И это несмотря на высокие таможенные пошлины. Напрашивается вопрос: как долго может продолжаться такая ситуация, учитывая устаревания текущего автопарка.

«По идее все должно было произойти еще в 2008 году, когда правительство по сути дела запретила ввозить целые автомобили из Японии и дало большие преференции на покупку тех автомобилей, которые производятся в России, включая иномарки. Прошло 12 лет, но картина на Дальнем Востоке, Приморском крае и других восточных областях практически не поменялась. Люди продолжают ездить на старых параворульных японцах, а более-менее свежие автомобили завозят как конструкторы. Поэтому не думаю, что в ближайшее время картина сильно поменяется в этом плане», — считает Михаил Ерцев.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские автодилеры столкнулись в июне с нехваткой автомобилей на продажу из-за простоя производителей в связи с коронавирусом.