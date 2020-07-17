Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

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Алиса Старжевская
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Пышную церемонию пришлось отменить не только из-за коронавируса.

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Фото: Instagram @princesseugenie

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке. На скромную церемонию прибыли только члены семьи и близкие друзья пары. Но, как сообщает Starhit.ru, причиной отмены пышной церемонии мог стать не только коронавирус.

По сообщению инсайдера из Букингемского дворца, Беатрис и Эдоардо были очень разочарованы, что пышная церемония сорвалась из-за коронавируса. Но молодожены очень боялись возможности заразиться и не хотели подвергать риску всех собравшихся, так что остановились на скромной церемонии. Однако сами британцы уверены, что такой формат выбран из-за недавних обвинений против отца Беатрис принца Эндрю, которого обвиняют в торговле людьми и изнасиловании. Принцу пришлось уйти со всех важных постов и сейчас он старается не привлекать к себе внимания, так что пышная свадьба его дочери во время пандемии вызвала бы негативную реакцию в обществе.

В итоге на свадьбу прибыли королева Елизавета II со своим мужем Филиппом. Это первый раз, когда монаршие супруги покинули дворец, где находились на самоизоляции с марта. Также церемонию посетили и другие родственники, а организаторы позаботились о соблюдении социальной дистанции на праздновании.

Ранее 5-tv.ru писал, что изначально принц Уильям с недоверием отнесся к роману младшего брата с Меган Маркл.

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