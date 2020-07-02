Принц Уильям отговаривал младшего брата от сомнительной связи с Меган Маркл

|
Максим Чугункин
72

Старший сын принцессы Дианы с недоверием отнесся к роману Гарри и американской актрисы.

Принц Уильям отговаривал младшего брата от сомнительной связи с Меган Маркл

Фото: PA Images\TASS

В сети обсуждают книгу Энди Тиллетта и Дилана Ховарда, в которой раскрываются подробности разрыва принца Гарри и Меган Маркл с домом Виндзоров. Об этом со ссылкой на The Sun сообщает Lenta.ru.

Авторы утверждают, что серьезный разлад между принцами Уильямом и Гарри произошел на фоне развивающихся отношений младшего из них с Меган Маркл. Принц Уильям предупреждал своего брата, что американская актриса — неподходящая спутница, да и, скорее всего, временная. В этом своего супруга поддерживала Кейт Миддлтон.

Причем роль герцогини Кембриджской в конфликте может быть даже больше, чем принято считать. Журналисты Тиллет и Ховард считают, что Миддлтон пыталась отговорить Гарри от свадьбы с Меган Маркл, так как ее прошлое и актерская карьера сильно затруднили бы вхождение в королевскую семью.

Можно сказать, что в чем-то она была права. 1 апреля этого года принц Гарри и Меган Маркл отказались от обязанностей членов королевской семьи, потеряв при этом госфинансирование и торговую марку Sussex Royal. И все это ради того, чтобы переехать в США и заниматься бизнесом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри пожалел о своем переезде в Северную Америку.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
70.44
0.49 79.19
0.20
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жиз...

Последние новости

11:51
Волочкова хочет, чтобы ее дело о поездке в монастырь рассматривалось в Москве
11:33
«Был мимолетный пылкий роман»: Любовь Воропаева об отношениях с Проскуриным
11:25
Мошенники похитили крупную сумму со счета чемпионки СССР по фигурному катанию
11:25
Тест: Угадайте автора знаменитой цитаты
11:17
Принц Уильям отговаривал младшего брата от сомнительной связи с Меган Маркл
11:03
Мужчина вонзил шило в сердце петербуржца ради самоката

Сейчас читают

ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Дана Борисова назвала звезд российского шоу-бизнеса, которые провалят тест на наркотики

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок