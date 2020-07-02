Принц Уильям отговаривал младшего брата от сомнительной связи с Меган Маркл

В сети обсуждают книгу Энди Тиллетта и Дилана Ховарда, в которой раскрываются подробности разрыва принца Гарри и Меган Маркл с домом Виндзоров. Об этом со ссылкой на The Sun сообщает Lenta.ru.

Авторы утверждают, что серьезный разлад между принцами Уильямом и Гарри произошел на фоне развивающихся отношений младшего из них с Меган Маркл. Принц Уильям предупреждал своего брата, что американская актриса — неподходящая спутница, да и, скорее всего, временная. В этом своего супруга поддерживала Кейт Миддлтон.

Причем роль герцогини Кембриджской в конфликте может быть даже больше, чем принято считать. Журналисты Тиллет и Ховард считают, что Миддлтон пыталась отговорить Гарри от свадьбы с Меган Маркл, так как ее прошлое и актерская карьера сильно затруднили бы вхождение в королевскую семью.

Можно сказать, что в чем-то она была права. 1 апреля этого года принц Гарри и Меган Маркл отказались от обязанностей членов королевской семьи, потеряв при этом госфинансирование и торговую марку Sussex Royal. И все это ради того, чтобы переехать в США и заниматься бизнесом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри пожалел о своем переезде в Северную Америку.