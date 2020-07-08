Самойлова откровенно рассказала, почему не развелась с Джиганом

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова призналась, почему все-таки решила сохранить семью. Самойлова опубликовала пост на своей странице в Instagram. Девушка написала, что была готова развестись, это было лучшее решение для нее самой, но не для ее детей.

«Я знаю, что все бы радовались, если бы мы развелись, и это было бы логично, правильно и по справедливости. Я тоже так считаю, но радовались бы мои дети? Как думаете? Я знаю, что для меня самой — это было бы лучшее решение, и я была к нему готова», — написала Оксана Самойлова.

Самойлова призналась, что не смогла бы смягчить удар от развода сразу четверым детям. Она испугалась, когда дочь Ариела перестала спать по ночам из-за стресса, вызванного ссорами родителей.

«Не я к этому привела и, вроде, это не моя ответственность. Но дети-то мои. Это не про то, что я собираюсь что-то терпеть всю жизнь ради детей, нет. Я просто дала им маленький шанс на маму и папу», — написала модель.

Оксана Самойлова подчеркнула, что она так и не простила мужа, и не знает, правильно ли она поступила, но надеется, что это покажет время.

«Теперь День семьи любви и верности — не про нас. Грустно, но правда», — закончила свой пост Оксана Самойлова.

Instagram @samoylovaoxana

Не все подписчики Самойловой оценили ее поступок. Мнения разделились: кто-то считает, что Оксана верно сделала, что сохранила семью, другие — пишут, что девушка подает плохой пример своим поведением.

«И какой вы показываете пример детям? Что если мужик изменяет, но есть дети, то надо терпеть. Бред!!!»

«Оксаночка, будьте счастливы! Только Вы знаете как лучше для Вас и вашей семьи!!! Вы очень сильная, мудрая и большая умница!»

«Самое правильное решение то, за которое вам не будет стыдно перед собой и своими детьми. И оно не касается никого, кроме вашей семьи»

«Просто воздух в уши. Спасибо. А где женская мудрость?» — написали фолловеры.

Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. Пара воспитывает четырех детей: Ариелу, Лею, Майю и Давида. В 2020-м появились слухи о ссорах Самойловой и Джигана. Как стало известно позже, рэпер изменял супруге. В апреле Оксана подавала заявление на развод, однако спустя некоторое время Джиган вернулся в семью.