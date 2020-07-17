Кукушкин сносит яйцо, а Дружко охотится на рептилоидов в новом клипе Cream Soda

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Светлана Александрова
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Создатели клипа «Плачу на техно», набравшего более 28 миллионов просмотров на YouTube сняли музыкальный ролик на трек «Сердце лед».

Кукушкин сносит яйцо, а Дружко охотится на рептилоидов в новом клипе Cream Soda

Фото: Instagram @bahaooo

Создатели клипа «Плачу на техно», набравшего за несколько месяцев более 28 миллионов просмотров на YouTube, выпустили новое видео на песню группы Cream Soda. В музыкальном ролике на трек «Сердце лед» участвуют превратившийся в рептилоида Никита Кукушкин и Сергей Дружко, который по сюжету охотится за ящерообразными людьми.

Рептилоид Кукушкин в клипе похищает вокалистку Cream Soda Анну Романовскую и уносит в подземное жилище людей-ящеров. Похожая на Дейнерис Таргариен из «Игры престолов» Анна становится женой инопланетного существа, но тем временем бывший ведущий телепрограммы «Необъяснимо, но  факт» и собственного YouTube-шоу Дружко уже вышел на след подземных жителей. Он появляется как раз в тот момент, когда Кукушкин сносит яйцо, и пытается отобрать его, угрожая защищающим потомство рептилоидам ножом.  

Пока видео стремительно набирает просмотры, интернет-пользователи в комментариях приветствуют возвращение Сергея Дружко на YouTube.

«Теперь понятно, куда пропал Дружко - его похитили рептилоиды!»

«Ну кто бы сомневался, это просто обязан был быть Сергей».

«После карантина Земля так очистилась, что Дружко вернулся к поискам рептилоидов».

«Монтажеры хорошо поработали: даже Дружко улыбку сделали».

«Клип был настолько интересный, что песню не услышала», - пишут комментаторы.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, шоумен Александр Гудков, группа Cream Soda сняли «карантинный» клип «Плачу на техно» на песню группы «Хлеб». Герои ролика танцуют в самоизоляции каждый на своем балконе многоэтажек. На видео появляется также знаменитый «пухляш» из клипа Little Big Дмитрий Красилов.

 

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