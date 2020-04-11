Танцы на балконах. Гудков снял новый «карантинный» клип
В ролике принял участие «пухляш» из клипа Little Big на песню Uno.
Фото: Instagram @gudokgudok
Комик Александр Гудков и группа Cream Soda сняли «карантинный» клип на песню группы «Хлеб» «Плачу на техно». Ролик они выложили на YouTube-канале команды «Чикен Карри».
На кадрах видео герои танцуют по одиночке на балконах в многоэтажках. В целом картина жилого комплекса, где снимали ролик, напоминает о том, что в мире действуют правила изоляции — двор и улицы вокруг пустуют.
В клипе приняли участие сам Гудков в образе скучающей фигуристки, лидер группы «Хлеб» Денис Кукояка, представший в виртуально образе по Скайпу, а также знаменитый «пухляш» из клипа Little Big Дмитрий Красилов. Вероятно, что артисты вдохновились новостями о том, как итальянцы во время пандемии коронавируса поддерживают друг друга песнями на балконах.
Это уже не первый «карантинный» клип Гудкова. Ранее, как писал 5-tv.ru, комик снял ролик «Самоизоляция», в котором приняли участие многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Они показали россиянам, как не скучать, сидя дома во время карантина.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
93%
-0.86 80.74
-0.35
Нашли ошибку?