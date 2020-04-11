В ролике принял участие «пухляш» из клипа Little Big на песню Uno.

Танцы на балконах. Гудков снял новый «карантинный» клип

Фото: Instagram @gudokgudok

Комик Александр Гудков и группа Cream Soda сняли «карантинный» клип на песню группы «Хлеб» «Плачу на техно». Ролик они выложили на YouTube-канале команды «Чикен Карри».

На кадрах видео герои танцуют по одиночке на балконах в многоэтажках. В целом картина жилого комплекса, где снимали ролик, напоминает о том, что в мире действуют правила изоляции — двор и улицы вокруг пустуют.

В клипе приняли участие сам Гудков в образе скучающей фигуристки, лидер группы «Хлеб» Денис Кукояка, представший в виртуально образе по Скайпу, а также знаменитый «пухляш» из клипа Little Big Дмитрий Красилов. Вероятно, что артисты вдохновились новостями о том, как итальянцы во время пандемии коронавируса поддерживают друг друга песнями на балконах.

Это уже не первый «карантинный» клип Гудкова. Ранее, как писал 5-tv.ru, комик снял ролик «Самоизоляция», в котором приняли участие многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Они показали россиянам, как не скучать, сидя дома во время карантина.

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