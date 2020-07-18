«Освободите Бритни Спирс»: Как звезду лишили права распоряжаться своей жизнью?

Популярная американская певица Бритни Спирс вот уже двенадцать лет находится под опекой своего отца. Такое решение было принято в 2008 году — через год после того, как певица в первый раз легла в реабилитационную клинику из-за употребления наркотиков.

Нервный срыв

Многие беды поп-дивы начались в 2007 году, когда она решила развестись с мужем Кевином Федерлайном, пишет BBC. Развод сопровождался скандалом: бывший супруг отсудил родительские права на их общих детей, ссылаясь на неадекватное поведение певицы. Тогда же, пережив эмоциональный срыв, Спирс обрила голову налысо, напала на автомобиль преследовавшего ее журналиста и в течение долгого времени укрывалась вместе с детьми в своем доме, чтобы не отдавать детей отцу. Одновременно с этим стало известно, что, не выдерживая общественного давления, звезда стала увлекаться запрещенными веществами.

В 2008 году Бритни Спирс была помещена в психиатрическую клинику. Ее отец, настоявший, что у его дочери наблюдается ранняя стадия деменции с 20 лет, оформил опекунство над знаменитостью.

Жизнь под запретом

После того, как над поп-звездой установили опекунство, она фактически потеряла право распоряжаться собственной жизнью. Сторонники движения #FreeBritney (Освободите Бритни — Прим.ред.) утверждают, что без согласия опекунов она не может водить машину, голосовать, выходить замуж, рожать детей, тратить свои деньги, нанимать себе адвоката, пользоваться соцсетями и мобильным телефоном без надзора опекунов и самой вести дела.

Они также отмечают, что подобные меры применяются к пожилым людям и тем, кто болен деменцией. Но так как Спирс продолжает работать и выпускать альбомы, считают они, причислить ее к этой категории нельзя. Так, за все 12 лет своей «недееспособности» артистка выпустила четыре альбома, множество линеек парфюма и нижнего белья и съездила в несколько мировых турне.

Движение #FreeBritney

Движение в сети за освобождение певицы от родительского опекунства стало набирать обороты после того, как за отказ принять медикаменты отец Спирс снова отправил ее на лечение в клинику.

Поклонники знаменитости считают, что опекуны певицы просто живут за ее счет, наживаясь на многочисленных заработанных миллионах Спирс. Так, каждый год артистка платит более одного миллиона долларов за клинику, сто тысяч собственному отцу и адвокатам. При этом, как пишут фанаты, на карманные расходы ей выдают не более полутора тысяч долларов в неделю.

Кампания за освобождение Бритни Спирс уже запустила петицию с требованием отозвать опекунство над звездой и привлекла в свои ряды большое количество знаменитостей, среди которых Майли Сайрус и Роуз Макгоун.

Сама Спирс в 2019 году ходатайствовала в суде о возможности самостоятельно распоряжаться собственной жизнью, однако тогда суд не удовлетворил ее просьбу. Очередные слушания по опекунству над певицей были перенесены из-за пандемии и теперь состоятся 22 июля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бритни Спирс попыталась станцевать под песню Бейонсе.