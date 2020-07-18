«Граничат с маразмом»: Алексей Глызин высказался о заявлениях Лозы

Певец Алексей Глызин прокомментировал неоднозначные высказывания своего коллеги по цеху Юрия Лозы. Дерзкие заявления автора «Плота» очень часто вызывают в обществе широкий резонанс, из-за чего многие звезды обвиняют его в «накручивании» хайпа.

По словам Глызина, не со всеми утверждениями барда он может согласиться, а отдельные его высказывания «граничат с маразмом».

«Что же касается высказываний музыканта, то не со всеми можно согласиться. И некоторые граничат с маразмом, конечно», — сказал певец в ходе пресс-конференции фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске, передают «Дни.ру».

Тем не менее, Глызин заверил, что, несмотря на скандальную славу, за одну только песню «Плот» Лозе можно поставить памятник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Лоза раскритиковал игру КВН за то, что она отняла у экономики России множество студентов. По его мнению, из-за КВН многие молодые люди не смогли окончить вузы и стать дипломированными специалистами.