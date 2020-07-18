«Надела на голову вазу»: Садальский рассказал, как Джуна покалечила Пугачеву

Станислав Садальский рассказал неизвестные подробности взаимоотношений целительницы Джуны и Аллы Пугачевой. Как оказалось, между двумя самыми популярными женщинами 1980-х годов вспыхнул настоящий скандал, который едва не закончился плачевно для Примадонны отечественной эстрады.

Как поведал Садальскийй в ролике на своем YouTube-канале, однажды медиум пришла в гости к Алле Борисовне. Джуна подняла тост за здоровье хозяйки и пожелала, чтобы «ее нога была счастливой в этом доме». Видимо, тост не понравился Пугачевой, так как она приказала взять целительницу за эту ногу и выкинуть ее из квартиры.

Джуна не смогла стерпеть подобного оскорбления и, по словам Садальского, жестоко отомстила обидчице.

Джуна когда это услышала, взяла вазу и надела на голову Алле, ваза разбилась. Если внимательно смотреть, у Аллы даже шрам есть», — сказал он, добавив, что медиум была «хулиганкой».

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров раскрыл подробности отношений с Пугачевой.