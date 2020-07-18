Врач призвал сделать прививки от гриппа обязательными
По мнению медика, это единственное, что может спасти систему здравоохранения от перегрузки на фоне пандемии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / ULMER via www.imago-images.de, 5-tv.ru
Снизить нагрузку на систему здравоохранения в условиях сезонного гриппа и пандемии коронавируса поможет только обязательная вакцинация этой осенью. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен.
По его словам, в Израиле власти уже приобретают вакцину. Также ими рассматривается вариант, когда прививки для граждан станут обязательными, как минимум на эту осень.
«Единственное, что может действительно помочь с сезонным гриппом, — это прививки. Государство (Израиль — Прим. ред.) закупает их сейчас в значительно большем объеме, и тут будет важно, возможно, в приказном порядке обязать людей сделать эти прививки», — рассказал врач.
Осложнение ситуации в медицине, по его мнению, будет связано с тем, что симптомы сезонного гриппа трудно отличить от признаков коронавируса. Поступление в клиники больных с гриппом увеличит нагрузку на систему здравоохранения, которая и так загружена в разгар пандемии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие рекомендации по вакцинации от гриппа в пандемию COVID-19 дал российский врач.
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