Врач призвал сделать прививки от гриппа обязательными

Снизить нагрузку на систему здравоохранения в условиях сезонного гриппа и пандемии коронавируса поможет только обязательная вакцинация этой осенью. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен.

По его словам, в Израиле власти уже приобретают вакцину. Также ими рассматривается вариант, когда прививки для граждан станут обязательными, как минимум на эту осень.

«Единственное, что может действительно помочь с сезонным гриппом, — это прививки. Государство (Израиль — Прим. ред.) закупает их сейчас в значительно большем объеме, и тут будет важно, возможно, в приказном порядке обязать людей сделать эти прививки», — рассказал врач.

Осложнение ситуации в медицине, по его мнению, будет связано с тем, что симптомы сезонного гриппа трудно отличить от признаков коронавируса. Поступление в клиники больных с гриппом увеличит нагрузку на систему здравоохранения, которая и так загружена в разгар пандемии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие рекомендации по вакцинации от гриппа в пандемию COVID-19 дал российский врач.