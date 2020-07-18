Собчак впервые показала изменения носа после перелома и операции

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Алиса Старжевская
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Поклонники надеются на окончательное выздоровление телеведущей.

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак впервые показала искривленный после перелома нос. Как видно из публикации на ее странице в Instagram, по мнению многих поклонников звезды теперь он выглядит кривым и изогнутым, хотя опухлость уже спала.

Instagram @xenia_sobchak

Перелом произошел 25 июня в результате, как заявляет сама Собчак, неудачного падения. После этого телеведущей сделали операцию, а на всех публикуемых фотографиях на странице в Instagram Собчак старательно его скрывала, используя то маски и фильтры, то специальные ракурсы. Тем не менее, она настолько акцентировала на нем внимание, упоминая нос в подписи практически под каждой фотографией, что многие пользователи начали следить не столько за высказываниями телеведущей, сколько за процессом заживления ее лица.

И вот спустя примерно 3 недели Собчак впервые показала нос, не используя маски и фильтры и не пытаясь его никак скрыть. Поклонники сразу же прокомментировали его состояние: по их словам опухлость спала, однако теперь нос выглядит кривым. Многие уверены, что это временное состояние после перелома и операции и желают телеведущей скорейшего выздоровления.

Сама Собчак никак не отвечает на комментарии пользователей, а в публикации рассказывает о своей отношении к так называемой «Новой этике», по которой многие публичные люди получают общественное порицание за проступки, оставшиеся далеко в прошлом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об отношении Ксении Собчак к неуместным шуткам и людям, которых она считает глупыми.

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