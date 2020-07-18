Собчак впервые показала изменения носа после перелома и операции
Поклонники надеются на окончательное выздоровление телеведущей.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак впервые показала искривленный после перелома нос. Как видно из публикации на ее странице в Instagram, по мнению многих поклонников звезды теперь он выглядит кривым и изогнутым, хотя опухлость уже спала.
Перелом произошел 25 июня в результате, как заявляет сама Собчак, неудачного падения. После этого телеведущей сделали операцию, а на всех публикуемых фотографиях на странице в Instagram Собчак старательно его скрывала, используя то маски и фильтры, то специальные ракурсы. Тем не менее, она настолько акцентировала на нем внимание, упоминая нос в подписи практически под каждой фотографией, что многие пользователи начали следить не столько за высказываниями телеведущей, сколько за процессом заживления ее лица.
И вот спустя примерно 3 недели Собчак впервые показала нос, не используя маски и фильтры и не пытаясь его никак скрыть. Поклонники сразу же прокомментировали его состояние: по их словам опухлость спала, однако теперь нос выглядит кривым. Многие уверены, что это временное состояние после перелома и операции и желают телеведущей скорейшего выздоровления.
Сама Собчак никак не отвечает на комментарии пользователей, а в публикации рассказывает о своей отношении к так называемой «Новой этике», по которой многие публичные люди получают общественное порицание за проступки, оставшиеся далеко в прошлом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об отношении Ксении Собчак к неуместным шуткам и людям, которых она считает глупыми.
Читайте также
42%
0.48 81.68
0.45
Нашли ошибку?