Собчак заявила, что ненавидит дураков и считает уместным смеяться на кладбище

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Василий Заика
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Телеведущая уверена, что шутить можно над самыми трагичными ситуациями.

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак на своей странице в Instagram призналась подписчикам, что считает себя вспыльчивой, раздражительной, бесноватой и категоричной. 38-летняя супруга режиссера Константина Богомолова также заявила подписчикам, что ненавидит дураков и может позволить себе смеяться даже над самыми трагичными ситуациями, сообщает ФАН.

«Считаю, что шутить можно и нужно над любыми, самыми трагическими ситуациями. Но, прежде всего, надо уметь смеяться над самим собой. Что и делаю. Постоянно. И шлю всем большой фак, кто считает юмор „неуместным“. Смех уместен всегда. Особенно на кладбище, в автозаке и в реанимации», — написала Ксения Собчак.

Instagramm xeniaasobchakk

Телеведущая добавила, что терпеть не может медленно соображающих людей, а также тех, кто ханжествует и лишен чувства юмора. По мнению Ксении Собчак, они сродни калекам.

«Можно за это меня не любить? Можно, и я разрешаю», — заключила знаменитость.

Подписчики Ксении Собчак разделились на два лагеря. Одни полностью согласились с ее изречениями, а другие посчитали ее признания, мягко говоря, глупыми.

«Дуракам закон не писан! А вообще дураки самые счастливые люди — это про вас, Ксения! Чувство юмора, в нормальном понимании, вам не доступно»

«Бесподобна! Как всегда!»

«Вот за это вас и „терплю“ — за интеллект, самоиронию и остроумие»

«Ксения, вы молодец и дальше эпатируйте»

«А вы с Волочковой в одной теме!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чтоБашаровв пригласил Собчак показать, «чего она стоит» на коньках.

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