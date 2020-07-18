Беременная Липницкая случайно засветила округлившийся живот, показав диплом

Звезда отечественного спорта, российская фигуристка-одиночница и олимпийская чемпионка Юлия Липницкая совсем недавно подтвердила, что готовится стать мамой. Сегодня уже девушка случайно засветила поклонникам свой начинающий округляться животик. В сторис Instagram она решила похвастаться дипломом, а в кадр попала деталь, привлекшая внимание подписчиков гораздо больше, чем долгожданная корочка.

Судя по снимку, Юлия находится на раннем сроке, так как живот еще небольшого размера, но по нему уже видно, что радости материнства ожидают фигуристку через некоторое время.

Instagram @sunnylipnitskaya

Диплом, которым похвасталась Липницкая, говорит об окончании ею Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. В вуз на заочное отделение она поступила в 2015 году, отмечает сайт Teleprogramma.pro.

О беременности Липницкой рассказал 16 июля спортивный агент Андрей Митьков. Позже звезда ледовой арены подтвердила, что ждет ребенка. Как писал 5-tv.ru, она посетовала, что не удалось преподнести радостную новость поклонникам лично.

Ребенка Липницкая ждет от своего бойфренда, фигуриста Владислава Тарасенко. С ним она состоит в отношениях уже несколько лет. Познакомилась пара в период, когда оба были подопечными тренера Этери Тутберидзе. Сейчас Липницкая уже не выходит на лед, она ушла из большого спорта в 2017 году. Владислав был одним из немногих, кто поддержал ее в этом непростом решении.