Гай Германику после операции сравнили с Олегом Монголом

Валерия Гай Германика оказалась в центре бурного обсуждения после публикации новых кадров в личном блоге. Режиссер заметно изменилась внешне: пользователи обратили внимание на натянутое лицо и необычную форму глаз, уголки которых, по мнению подписчиков, стали значительно выше. Некоторые даже предположили, что увиденное — результат работы искусственного интеллекта. Впрочем, сама знаменитость подтвердила, что действительно перенесла хирургическое вмешательство. Какую именно операцию ей сделали, Валерия не уточняла.

Преображение 42-летней многодетной матери произвело на аудиторию неоднозначное впечатление. Одни поклонники испугались за внешний вид режиссера и посоветовали ей остановиться с экспериментами над собой, другие решили, что окончательные выводы делать рано: после операции еще должно пройти время, необходимое для восстановления.

Однако большинство комментаторов не стали скрывать удивления. Некоторые сравнили новую внешность Германики с образом Олега Монгола, назвав ее «женской версией» блогера. Другие и вовсе усомнились в подлинности опубликованных кадров.

«Это же ИИ? Не верю», «Операция „кошачьи глазки“ пошла не по плану», «Что у вас с глазами?», «Улучшения внешнего вида плавненько перешли в ухудшения», «Очередная жертва косметолога», «Вспомним все Жанну Агузарову», — писали пользователи.

Сама Гай Германика не стала терпеть нападки и записала видеообращение к недоброжелателям. Режиссер заявила, что поставила комментаторам своеобразный диагноз, но, как интеллигентный человек, решила не озвучивать его. Вместо этого она предложила всем, кому неприятно смотреть на нее — отписаться от страницы.

«Если вам противно смотреть на человека после операции, можете отписаться. Остальные, оставайтесь на связи. У меня нет ни желания, ни возможности оставаться дома 2–3 месяца, поэтому я буду разгуливать не только по просторам интернета, но и по вечеринкам», — заявила Валерия.

Чем прославилась Гай Германика

Валерия Гай Германика давно привыкла находиться в центре внимания. Режиссер прославилась благодаря нестандартному взгляду на кино, провокационным сюжетам и нежеланию подстраиваться под общепринятые правила. Ее работы неоднократно вызывали споры, а сама постановщица закрепила за собой репутацию одного из самых эпатажных представителей российского кинематографа.

Настоящее имя режиссера — Валерия Дудинская. Необычный творческий псевдоним она выбрала самостоятельно: добавила к имени древнеримское «Гай», а фамилию изменила на «Германика». С детства будущая знаменитость тяготела к неформальной культуре, искусству и всему, что отличалось от привычных стандартов.

Путь в профессию у нее тоже оказался нетипичным. Германика не получила классического режиссерского образования, но прошла полугодовые курсы в «Школе кино и телевидения „Интерньюс“» у Марины Разбежкиной. Там она познакомилась с документальным кинематографом, который впоследствии оказал заметное влияние на ее творческий почерк.

Первые серьезные успехи пришли к постановщице благодаря короткометражным документальным работам «Сестры» и «Девочки». Последняя получила главный приз в своей категории на фестивале «Кинотавр», а также была представлена в программе Дня российского кино на Каннском кинофестивале.

Настоящую известность Германике принесла полнометражная картина «Все умрут, а я останусь», вышедшая в 2008 году. Фильм о жизни подростков, их конфликтах, жестокости и взрослении получил широкое обсуждение и принес молодой постановщице профессиональное признание. В 2010 году режиссер выпустила сериал «Школа», который стал одним из самых обсуждаемых телевизионных проектов того времени. История российских школьников с ее непривычно откровенным изображением подростковой среды вызвала споры среди зрителей, родителей и педагогов. Позже в фильмографии Германики появились «Краткий курс счастливой жизни» и другие проекты, в которых она продолжила исследовать отношения между людьми, семейные конфликты и непростые стороны повседневности.

В апреле 2026 года режиссер вновь привлекла внимание публики на открытии 48-го Московского международного кинофестиваля. На красную дорожку она вышла вместе со старшей дочерью Октавией. Обе выбрали готические образы: Валерия появилась в черном полупрозрачном боди, кожаных рукавах, с темной помадой и необычным венком. Тогда 42-летняя постановщица объяснила, что они с наследницей решили одеться «как из хоррора».

Три ребенка и непростые отношения

Не меньше внимания, чем творчество, всегда привлекала личная жизнь Германики. Режиссер трижды становилась матерью, причем истории ее отношений с мужчинами не раз сопровождались громкими признаниями и неожиданными поворотами.

Первую дочь Октавию Валерия родила в марте 2008 года. На тот момент ей было 24 года. Имя отца девочки постановщица предпочитает не раскрывать. Позже режиссер рассказывала, что известие о беременности стало для нее неожиданностью: возлюбленный не захотел брать на себя ответственность и исчез из ее жизни.

В 2011 году в жизни постановщицы появился музыкант Глеб Самойлов, бывший фронтмен группы «Агата Кристи». По словам Валерии, сначала она увидела артиста во сне, а затем решила во что бы то ни стало познакомиться с ним.

В 2015 году режиссер вышла замуж за танцора Вадима Любушкина, с которым познакомилась на проекте «Танцы со звездами». Брак оказался недолгим. Вскоре после свадьбы выяснилось, что предыдущий союз мужчины в США юридически еще не был расторгнут. В апреле 2016 года у них родилась дочь Северина, а спустя несколько месяцев Германика подала на развод.

Следующим избранником постановщицы стал бизнесмен Денис Молчанов. Они поженились в 2019 году. Мужчина удочерил Октавию и Северину, а в ноябре того же года супруги стали родителями сына Августа. Однако и этот семейный союз не оказался вечным: в 2023 году стало известно о разводе.

В 41 год стала бабушкой

Еще один неожиданный поворот в жизни режиссера произошел в 2025 году. Ее старшая дочь Октавия вышла замуж в 17 лет и вскоре родила девочку. Таким образом, Германика стала бабушкой в 41 год. О пополнении в семье она сообщила сама, опубликовав фотографии с детьми и внучкой.

«Дети растут и внуки растут. В карусели — дети, внучка и друзья», — написала постановщица.

В ноябре 2025 года стало известно о новом семейном статусе режиссера. Тогда Германика подтвердила, что в ее семье появился еще один маленький человек, однако подробностями жизни внучки делиться не стала.

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