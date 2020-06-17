«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность

Звезда отечественного спорта, российская фигуристка-одиночница и олимпийская чемпионка Юлия Липницкая призналась: она несколько расстроена тем фактом, что о ее беременности поклонники узнали из уст спортивного агента Андрея Митькова.

Как заявила Юлия в беседе с «Матч ТВ», о радостном событии она хотела рассказать вместе с отцом будущего наследника, фигуристом Владиславом Тарасенко, но несколько позже. К сожалению, в дело вмешался малоизвестный человек, изрядно подпортивший сюрприз.

«Мы с Владом должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, не понятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин», — возмутилась Липницкая.

Фигуристка также добавила, что ее роман с Тарасенко длится уже много лет. Известно, что официально зарегистрировать отношения пара еще не успела, однако новость о беременности обрадовала влюбленных, и они с нетерпением ждут появления ребенка на свет.

«Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова», — подытожила спортсменка.

Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко познакомились в тот период, когда девушка тренировалась у Этери Тутберидзе. Между молодыми людьми сразу вспыхнула симпатия, которая позже переросла в настоящую любовь. Известно, что Владислав один из немногих, кто поддержал олимпийскую чемпионку в решении уйти из большого спорта в 2017 году. Несмотря на то, что сделать это было нелегко, Юлия не опустила руки и сегодня с удовольствием занимается собственными творческими проектами, а также участвует в ледовых шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что танцующий 52-летний миллионер Джанлука Вакки готовится впервые стать отцом.