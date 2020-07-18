Видео: полыхает один из крупнейших готических соборов Франции

Кафедральный собор святых Петра и Павла охвачен огнем в городе Нант на западе Франции. Как видно на кадрах, опубликованных в сети, пожар распространился внутри помещения. Языки пламени отчетливо видны через центральное витражное окно.

На месте работает около 70-ти пожарных расчетов. Пока под контроль взять пожар не удается.

Кафедральный собор святых Петра и Павла является одним из крупнейших в Пятой республике. Его высота ниже сгоревшего в Париже Собора Парижской Богоматери.