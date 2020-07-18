«О, господи!» — Запашный за пару дней до гибели виделся с экстрасенсом Амбарцумян

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 140

Артист признался, что видел в ней человека, который всего добился сам.

Фото, видео: Instagram @annaambqueen7

Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный рассказал 5-tv.ru о знакомстве с известным экстрасенсом Анной Амбарцумян, которое произошло за несколько дней до ее смерти. Он выразил соболезнования родным девушки и отметил, что, несмотря на короткое знакомство, увидел в ней успешного человека, который добился всего в жизни сам.

«О, господи! Выражаю соболезнования семье. Она писала мне в Instagram несколько раз, просилась прийти на репетицию, произвела очень хорошее впечатление. Была в восторге. Сказала: „Эдагард, я обязательно опубликую пост про дрессуру, про то, как в цирке все по-настоящему“. Мне было все очень приятно, мало, кто это сейчас делает. <…> Молодая, красивая, человек, который, как это принято называть, selfmade, человек, который сам прорывается. Я не знаю ее историю, кто ей помогает, помогает ли ей кто-то — судя по тому, что она активно продвигала себя в Instagram, была много на телевидении», — заметил Запашный.

Тело Анны Амбарцумян нашли в столичном отеле. Рядом с ним были найдены упаковки из-под таблеток «Нурофен». Следствие изучает все возможные версии, включая отравление. Покойная была известным экстрасенсом, сексологом и психологом. Как сообщал ранее 5-tv.ru, кроме того, девушка была крестной правнучки Алисы Фрейндлих.

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