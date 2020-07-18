Всенародная сваха Роза Сябитова наконец дала ответ на вопрос, который мучает добрую половину ее подписчиц в Instagram: что делать, чтобы быстро выйти замуж? По ее словам, секрет прост — нужно просто выбрать правильного мужчину.

Лучше всего быстрое решение о свадьбе принимают разведенные мужчины, поведала сваха. Только тут важно не «передержать» будущего мужа, а брать, как говорится тепленьким.

«Если хотите замуж быстро, то знакомьтесь с разведенным мужчиной. Главное, чтобы он был после развода не более года. И никакого сожительства, только сразу штамп в паспорте. Не то, почувствовав вкус отношений без обязательств, он отправится в свободное плавание с ощущением приятного чувства свободы», — предупредила Сябитова.

Instagram @syabitova_roza

Она пояснила, что в первое время после развода мужчина испытывает неудобства из-за своего одиночества. Он стремится вернуться к своему прежнему состоянию, достаточно привычному и не напрягающему.

Но секрет, который раскрыла Сябитова, не вызвал единодушной благодарности от ее подписчиц. Барышни принялись спорить.

«Вот у меня так и получилось»

«А нафига они разведенные нужны?! У них дети от прошлых браков и алименты»

«После развода нормальный мужик к бабе на пушечный выстрел не подойдет!» — писали поклонницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Роза Сябитова дала советы по поводу первого секса с новым партнером.