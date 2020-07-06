«Ищите „водителя“, который уважает „пассажира“»: Сябитова о первом сексе с новым партнером

Всенародная сваха Роза Сябитова поделилась в Instagram соображениями о том, когда и как женщине лучше всего переводить отношения с кавалером в «постельную плоскость». Первый секс с новым партнером она сравнила с поездкой на машине с водителем, в роли которого и выступает потенциальный ухажер.

По мнению Сябитовой, инициатором интимной близости чаще всего выступает мужчина. Однако если женщина имеет на него далеко идущие планы, ей лучше отказать при первом предложении. Сделать это нужно аккуратно, а после ждать реакции.

«Как надо отказать? Вежливо! Например, „Я чувствую, что не готова заняться сексом, пока ты не будешь готов к продолжительным моногамным отношениям со мной“. Вероятнее всего, мужчина обвинит вас в манипуляции им и уйдет. Не бойтесь. Успокоившись, он оценит ваш поступок и примет ваши условия, а не оценит — ищите „водителя“, который уважает „пассажира“», — заключила Сябитова.

Instagram @syabitova_roza

Также она поинтересовалась у своих подписчиков, на каком по счету свидании, по их мнению, можно вступать в интимную связь с мужчиной. Мнения поклонников разошлись.

«Как только захочется, сразу»

«Неделька»

«Хоть первое, хоть двадцатое, жизнь коротка, ни в чем себе не отказывай»

«Я думал, мне сейчас дату и время напишут, а тут что-то про пассажиров»

«Мне кажется, что после вашего совета, Роза, женщина умрет девственницей», — писали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Роза Сябитова посоветовала встречаться сразу с тремя мужчинами.