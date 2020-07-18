Министерство культуры Литвы обратилось к историку моды Александру Васильеву с требованием до конца года забрать свою частную коллекцию костюмов из местного Национального музея, пишет «Аргументы недели».

Ведущий «Модного приговора» всю свою жизнь посвятил изучению костюма. Последние три с половиной десятилетия он собирал редкие исторические и театральные костюмы, численность которых составляет в его коллекции несколько сотен тысяч экземпляров. Часть из них находится в России, часть — во Франции, а большинство в течение 12 лет пополняли фонды Национального музея Литвы в Вильнюсе.

При этом Васильев предоставлял им свои экспонаты совершенно бесплатно — единственным условием было их хранение и содержание. С демонстрации их посетителям музея телеведущий отчислений не получал. Обе стороны устраивало подобное сотрудничество, пока в дело не вмешались представители литовского Министерства культуры.

После аудита в музее Васильеву сообщили, что его коллекция находится там незаконно и не отвечает требованиям Литвы по депонированию культурных ценностей. Вслед за этим он узнал, что договор с ним расторгается, и до конца 2020 года ему нужно самостоятельно организовать вывоз всей коллекции из страны.

Васильев не ожидал такого от страны, с которой он долго и успешно сотрудничал, где планировал открыть частный музей моды — самый объемный по числу экспонатов на территории Прибалтики.

«Как же так? Я награжден орденами Литвы, Франции и других государств, — посетовал историк моды. — В создание были вложены большие финансовые средства».

Ранее 5-tv.ru приводил воспоминания Александра Васильева о покойной матери в день ее рождения.