Александр Васильев вспомнил покойную мать в день ее рождения

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Алиса Старжевская
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Трогательный пост историка моды посвящен Татьяне Васильевой-Гулевич, которой могло бы исполниться 96 лет.

Фото, видео: Instagram @alexandre_vassiliev

Александр Васильев поздравил свою маму с днем рождения — ей могло бы исполниться 96 лет. Татьяна Васильева-Гулевич была актрисой и педагогом на кафедре сценической речи в МХАТ. Васильев посвятил ей большой пост на своей странице в соцсети Instagram.

Ведущий «Модного приговора» рассказал о творческом пути своей матери: поступлении в только созданную Школу-студию МХАТ, обучение хорошим манерам во время учебы, многолетней игре на сцене Центрального детского театра, где она провела 25 сезонов.

Вместе с поздравлениями Васильев выложил и фото родительницы в разные годы, а также себя вместе с ней — в детском и взрослом возрасте. По его словам, Татьяна Ильинична всегда играла на сцене красавиц и главных героинь, но в жизни была скромна. Он напомнил, что матери не стало еще 17 лет назад.

«Мама была человеком большой русской души, — написал историк моды. — Уход ее из жизни в начале 2003 года у меня на руках был легким и светлым. Таким же, как и прекрасная жизнь ее».

Instagram @alexandre_vassiliev

Подписчики Александра присоединились к поздравлениям своего кумира и оставили много добрых слов о его матери.

«Светлая память Вашей маме!»;

«Даже в преклонном возрасте Ваша мама была красотка. Представляю, какой же красавицей она была в молодости»;

«Благородное, красивое лицо»;

«Вы достойный сын своей мамы, продолжаете творить добро людям!» — написали они в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, какие советы по преображению Александр Васильев дал Ларисе Гузеевой.

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