«Время повернулось назад»: Пугачева потрясла всех моложавым внешним видом
Примадонна выложила очередное фото в своем микроблоге в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @alla_orfey
Певица Алла Пугачева периодически радует своих поклонников не только новыми появлениями на эстраде, но и обновлением социальных сетей. На странице в Instagram Примадонна выложила новый пост, который вызвал бешеный восторг.
На фотографии Пугачева продемонстрировала прекрасную фигуру, стройные ноги и голливудскую улыбку.
«Вечеринка в холодную пору», — подписала снимок, на котором предстала в компании двух молодых подруг по имени Ида и Олеся.
Но фанаты звезды отметили другое — как молодо выглядит 71-летняя Примадонна.
«Алла Борисовна, как можно так шикарно выглядеть?»;
«Красавица наша»;
«Сначала подумала, чья это маленькая девочка посередине сидит, так похожая на Аллу Пугачеву. Потом присмотрелась и очень удивилась, что это сама Примадонна! Время повернулось назад, Алла выглядит все моложе и моложе!» — единодушно написали ей в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как бывший супруг Примадонны Филипп Киркоров охарактеризовал их отношения в настоящее время.
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