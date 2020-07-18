«Время повернулось назад»: Пугачева потрясла всех моложавым внешним видом

Певица Алла Пугачева периодически радует своих поклонников не только новыми появлениями на эстраде, но и обновлением социальных сетей. На странице в Instagram Примадонна выложила новый пост, который вызвал бешеный восторг.

На фотографии Пугачева продемонстрировала прекрасную фигуру, стройные ноги и голливудскую улыбку.

«Вечеринка в холодную пору», — подписала снимок, на котором предстала в компании двух молодых подруг по имени Ида и Олеся.

Instagram @alla_orfey

Но фанаты звезды отметили другое — как молодо выглядит 71-летняя Примадонна.

«Алла Борисовна, как можно так шикарно выглядеть?»;

«Красавица наша»;

«Сначала подумала, чья это маленькая девочка посередине сидит, так похожая на Аллу Пугачеву. Потом присмотрелась и очень удивилась, что это сама Примадонна! Время повернулось назад, Алла выглядит все моложе и моложе!» — единодушно написали ей в комментариях.

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