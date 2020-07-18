Кадры со страшного ДТП в Тыве, унесшего жизни пяти человек

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 21

По предварительным данным, Daihatsu Storia столкнулся с Toyota Camry.

Кадры со страшного ДТП в Тыве, унесшего жизни пяти человек

Фото: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры со страшного ДТП в Эрзинском районе республики Тыва. Серьезная авария унесла жизни пяти человек. Еще восемь были госпитализированы.

Как сообщили в МЧС, водитель Daihatsu Storia, выехав на встречку, столкнулся с Toyota Camry. В результате водители и пассажиры машин оказались заблокированы в транспортных средствах, потребовалась помощь спасателей, На место ЧП оперативно прибыли экстренные службы.

5-tv.ru

Участники инцидента, получившие травмы, были немедленно госпитализированы. Следственная группа устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

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