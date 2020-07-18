Огонь в соборе французского Нанта удалось ликвидировать

Пожарным удалось справиться с пожаром в соборе Нанта, однако они останутся там на всю ночь. Риска обрушения здания практически нет, пишет РИА Новости.

Теперь, когда возгорание удалось ликвидировать, специалисты займутся поиском улик, которые могут объяснить, что стало причиной возникновения пожара. Правоохранительные органы не исключают версию с поджогом. Реставраторы же надеются найти в обломках собора элементы, которые пригодятся при дальнейшей реставрации здания.

Пожар в соборе Нанта произошел днем 18 июля и потряс всю страну, особенно после прошлогодних аналогичных событий в Нотр-Дам-де-Пари в столице Франции. На место вслед за пожарными расчетами прибыли министр культуры Розелин Башло, глава МВД Жеральд Дарманен и премьер-министр Жан Кастекс.

Последний чуть позже объявил, что власти рассчитывают быстро восстановить собор в Нанте.

«Теперь мы ожидаем реставрации собора в кратчайшие сроки», — ответил он на вопросы журналистов, пишет iz.ru.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение историка о том, каковы будут последствия такого пожара для собора Нанта.