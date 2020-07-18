«Утрачены реликвии нескольких столетий»: историк о пожаре в соборе во Франции

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Виктория Андреева
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По факту случившегося полиция начала служебную проверку.

Фото, видео: Twitter @PorterMedium, @MailOnlineanessa RIPOCHE

Огромное количество бесценных реликвий уничтожено в результате крупного пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции. К такому неутешительному выводу пришел ведущий историк, профессор Страсбургского университета Тома Сирет.

Информация о возгорании в одном из крупнейших готических соборов страны поступила утром 18 июля. Судя по кадрам с места ЧП, огонь распространился по помещению молниеносно. С пожаром огромной площади едва справились 70 спасательных расчетов. По официальным данным, было зафиксировано три очага возгорания: один — на уровне большого органа, еще два — с противоположных сторон от нефа.

«С потерей старинного органа, созданного Жаком Жирарде в 1620 году, и витражей восточного фасада, завершенных в 1499 году, безвозвратно утрачены реликвии нескольких столетий истории Нанта (город на западе Франции — Прим.ред.). Унесены сокровища, пережившие и французскую революцию, и бомбардировки Второй мировой войны. С этим трудно смириться», — с прискорбием сообщил историк в комментарии ТАСС.

Кроме того, Тома Сирет заметил, что по-прежнему в качестве главной причины пожара полиция рассматривает поджог. Эксперт заметил, что это подтверждает тот факт, что за последние несколько лет в стране было зафиксировано более тысячи антихристианских акта. Таким образом, не исключено, что сегодня злоумышленники выбрали своей целью собор Святых Петра и Павла.

Ранее 5-tv.ru назвал предварительную причину пожара в готическом соборе во Франции.

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