Плохая примета: ТОП-6 объектов, которые ни за что нельзя фотографировать

Одновременно с изобретением фотографии в первой половине XIX века у некоторых людей, и даже у целых народов, появились опасения, что сохранение застывшего изображения человека или предмета может иметь негативные последствия как для объекта съемки, так и для самого фотографа. Со временем часть из суеверий рассеялись, но некоторые из примет считаются небезосновательными и до сих пор. Интернет-журнал «Лиза» назвал шесть объектов, фотографирование которых, по приметам, может повлиять на судьбу человека.

Так, нельзя фотографировать спящих людей. Особенно это касается детей. Считается, что в процессе запечатления образа беззащитного в момент сна человека духи могут забрать его жизненную энергию. Поэтому категорически не рекомендуется снимать спящих младенцев, которые в такой ситуации особенно уязвимы.

Фотографировать умерших не очень принято в нашей культуре, но некоторые все-таки делают подобные снимки, особенно когда дело касается каких-то известных людей. Однако медиумы утверждают, что душа усопшего, запечатленного на фото, не сможет обрести покой. Так что если в семейном архиве имеются фотографии с похорон умерших родственников, лучше их поскорее уничтожить. Причем не просто разорвать и выбросить, а сжечь над пламенем свечи.

Навлечь на себя беду рискуют и любители селфи в зеркале. Зеркала с древних времен во многих культурах воспринимались как портал между миром живых и миром мертвых. Эзотерики считают, что когда человек запечатлевает свое изображение в отражающей поверхности, он подвергает себя опасности нежелательного контакта с потусторонними силами.

Не рекомендуется делать снимки на фоне разрушенных и заброшенных зданий. Эти сооружения не просто так оказались в плачевном состоянии, этому наверняка предшествовали те или иные нехорошие события. Многие верят, что произошедшее в стенах таких зданий может повлиять на судьбу человека, сфотографировавшегося на их фоне.

Все обожают фото котиков. Изображения пушистых домашних питомцев способны растрогать и насмешить почти любого. Однако черным котам и кошкам и здесь не повезло — по приметам, их снимок может принести смотрящему на него такие же несчастья, как и перебежавшее дорогу животное.

И совсем неожиданное поверье касается часов. Прибор, отсчитывающий время, оказывается, опасно фотографировать. Считается, что это укорачивает жизнь снимающему.

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