Погода в доме. ТОП-5 способов распознать дурную энергетику в жилище

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Алина Потёмкина
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Пять признаков того, что в доме нечисто, и рецепт избавления от негатива.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Judy Dehaas, / Holger Hollemann, /Thomas Born, /Bildverlag Bahnmüller, /Vladimir Melnikov, /Lars Hallstrom, /Stocktake

Знаменитое выражение «Мой дом — моя крепость», к сожалению, не всегда применимо к тому месту, где живет человек. О том, как распознать признаки дурной энергетики в доме, рассказывает издание EAOMedia.ru.

Пока в жилище обитают домашние питомцы — собаки, кошки, попугайчики или любая другая живность, которая доставляет хозяевам радость, можно не беспокоиться. А вот визиты нежданных «гостей» вроде тараканов, муравьев, мошек или других насекомых — явный признак того, что в доме что-то не ладно.

Чутко реагируют на энергетику места комнатные растения. Если ваш любимый фикус вдруг начал терять листья, болеть или даже пожух, стоит обратить на это внимание.

Сами домашние животные тоже являются своего рода индикатором «погоды в доме». Внезапная хворь кого-то из них, либо одного из домочадцев, может говорить о том, что на семью навели порчу.

Все мы порой теряем мелкие вещи. Кто-то всю жизнь оставляет повсюду зонты, кто-то теряет ключи. Но если пропажа таких бытовых мелочей происходит в доме и регулярно, это повод задуматься, все ли тут чисто с энергетикой.

И, конечно, самым явным признаком дурной атмосферы являются частные ссоры домочадцев. Если вы вдруг стали резко выяснять отношения, а раньше такого не случалось, если вам трудно удержаться от колкостей и грубого выражения эмоций, а самые лучшие отношения портятся, это тревожный звоночек. Кроме того, дурную атмосферу в доме выдают физическое ощущение дискомфорта и желание как можно скорее покинуть помещение.

Если вы обнаружили эти признаки у себя дома, пора приступать к чистке. Для начала каждому из домочадцев следует натереть тело крупной солью и принять душ. После можно приступать к избавлению от всего лишнего. Надев светлую одежду просторного кроя из натуральной ткани, надо выбросить из дома все ненужно и то, что вас раздражает. Следом необходимо проветрить все комнаты и провести тщательную влажную уборку. Все сломанное нужно починить или выбросить. Чистить дух жилища помогут сухие травы: ими следует окурить помещение. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему опасно подбирать чужой кошелек.

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