Сысоев день: для чего 19 июля нужно рано вставать и ходить босиком?

|
Светлана Александрова
1 770

Православные чтят память преподобного Сысоя Великого, покровителя земледелия.

Сысоев день: для чего 19 июля нужно рано вставать и ходить босиком?

Фото: Arts.in.ua

Православная церковь 19 июля вспоминает преподобного Сысоя Великого. Святой жил в V веке отшельником в египетской пустыне и за 60 лет монашеской жизни достиг такой духовной чистоты, что, по преданию, однажды вернул своей молитвой к жизни умершего отрока.

Когда Сысой находился на смертном одре, окружавшие его ученики вдруг увидели, как просияло его лицо и спросили, что видит старец. Преподобный ответил, что святые пророки и апостолы ждут его. А затем лицо святого просияло так, что монахи не решались даже смотреть на него. Сысой успел сказать им, что видит Самого Господа, и его душа отошла в Царство Небесное.

В народе в этот день принято было молиться святому Сысою об урожае. Люди верили, что он поможет земле стать более плодородной, пишет «Утро.ру».

Чего нельзя делать 19 июля:

День неблагоприятный для любой деятельности, и уж точно не стоит начинать в это время никаких новых проектов. Даже мелкие покупки и финансовые вложения сегодня могут обернуться катастрофой. Еще в древности наши предки избегали давать в этот день деньги в долг — они были уверены, что вернуть их не удастся.

Существует также поверье, что на Сысоя нельзя смотреть на отражение солнца в воде — так можно привлечь несчастья.

Следует избегать споров с родными и друзьями. Мелкие конфликты могут в этот день перерасти в крупные скандалы, после которых сложно будет наладить испортившиеся отношения.

Что нужно делать 19 июля:

Сысоев день лучше всего провести в медитации и размышлениях: самое время избавиться от ненужных связей, негативных мыслей и информации.

Именно 19 июля в деревнях всегда начинали делать заготовки из черной смородины на зиму — варить варенье, сушить ягоды и ставить настойки.

Считается также, что праздник заряжает здоровьем и энергией все живое. Чтобы укрепить здоровье и продлить молодость, нужно встать рано утром и пройтись босиком по росе. Существует даже поговорка: «Пришел Сысой — ходи по траве босой». Ноги после этого вытирать нельзя, а нужно надеть носки и обувь.

Народные приметы на 19 июля:

  • Если на кустах малины к этому дню созрело много ягод, предстоящая зима обещает быть холодной.
  • Если весь день идет дождь, осень тоже будет дождливой.
  • Если после дождя от земли идет пар, ненастье продолжится.

Сон, приснившийся в ночь на 19 июля, может содержать в себе информацию, которая поможет разрешить давно назревшие проблемы.

Именины 19 июля у Александра, Анатолия, Антона, Андрея, Архипа, Виктора, Василия, Валентина, Глеба, Ефима, Иннокентия, Лукьяна, Федора, Ульяны и Марфы.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз на неделю с 19 по 25 июля.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
74.17
-0.05 87.57
-0.26
Переход на темную сторону Луны: астропрогноз на неделю с 19 по 25 июля

Последние новости

0:17
«Терпите, прощайте. Я не хочу!» — Бородина откровенно заговорила о разводе
0:01
Сысоев день: для чего 19 июля нужно рано вставать и ходить босиком?
23:49
Российские пловцы Андрусенко и Кудашев допущены к Олимпиаде в Токио
23:33
В МВД раскрыли подробности задержания женщины на юге Москвы
23:17
Своих бьют? Найдены напавшие на украинских пограничников злоумышленники
23:01
«Что ж мозоли такие?!» — на теле 47-летней Высоцкой нашли «большой» изъян

Сейчас читают

Почему российских пловцов Андрусенко и Кудашева сначала отстранили от Олимпиады-2020, а потом вернули в заявку через суд
Синоптик рассказала о погоде в Москве и Подмосковье на следующей неделе
NASA: Изменение орбиты Луны грозит Земле масштабными наводнениями
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июля
Агенты скрывают страшное? Фанаты сравнили истории болезни МакSим и Началовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака