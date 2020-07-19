Неизвестный открыл стрельбу на востоке Москвы

Очевидцы сообщили о неожиданно начавшейся стрельбе на востоке Москвы. Как пишет РЕН ТВ, неизвестный открыл огонь по своему оппоненту в результате конфликта. Инцидент произошел на Вешняковской улице.

Как себя чувствует в настоящий момент пострадавший, неизвестно. Обстоятельство случившегося предстоит установить правоохранительным органам.