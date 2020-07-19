Внука Катрин Денев арестовали по подозрению в связях с итальянской мафией

Внук французской актрисы Катрин Денев арестован в Париже из-за подозрений в связях с итальянской мафией.

Как сообщает Daily Mail, 32-летний Игорь Вадим оказался в числе задержанных 44 человек, которые подозреваются в изготовлении и распространении фальшивых купюр номиналом в 50 евро.

Арест проводился в рамках спецоперации Европола, которая направлена на пресечение неаполитанской преступной организации «Каморра». Данная группировка специализируется на выпуске поддельных денег. Ранее правоохранители изъяли у мафиозной структуры фальшивые банкноты номиналом около десяти миллионов евро.

Сообщается, что в настоящий момент молодому человеку грозит экстрадиция в Италию и суд. Семья Игоря Вадима пока никак не прокомментировала ситуацию

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге мошенникам удалось похитить около четырех миллионов рублей.