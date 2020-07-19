Сестру экс-директора «Ростсельмаша» Пескова убили при нападении на его дом

Сестра бывшего директора завода «Ростсельмаш» в Ростовской области Юрия Пескова была убита при нападении на его дом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«В воскресенье неизвестные напали на дом экс-директора „Ростсельмаша“ Юрия Пескова в Азовском районе Ростовской области. Убита его сестра, сам Песков находится в настоящее время с травмами в больнице», — передает агентство слова собеседника.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону подтвердили сведения о нападении, однако не предоставили информации о том, кому именно он принадлежит.

Юрий Песков возглавлял завод «Ростсельмаш» с 1978-го по апрель 1996 года. Кроме того в начале 80-х он был замминистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.