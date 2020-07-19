Американский самолет-разведчик выполнил полет вблизи российских баз в Сирии

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Алиса Старжевская
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P-8A Poseidon провел разведывательный полет над авиабазами РФ в Хмеймиме и Тартусе.

Американский самолет-разведчик выполнил полет вблизи российских баз в Сирии

Фото: ТАСС / RICHARD WAINWRIGHT

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведывательный полет вблизи военных российских баз в Сирии. В частности, он совершил разведку над авиабазой Хмеймим и в районе порта Тартус, где расположены технические части ВМФ РФ.

Морской разведчик вылетел с авиабазы Сигонеллы на Сицилии и затем не менее часа кружил около Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

К сирийскому побережью в районе авиабаз в Тартусе и Хмеймиме самолет приближался на расстояние 30 и 45 километров соответственно.

Полет американского самолета-разведчика выполнялся на высоте 8,6 тысяч метров над международными водами Средиземного моря.

В последнее время самолеты ВМС США активизировали свои полеты вблизи российских баз в Сирии. С начала июля американские морские разведчики совершили как минимум шесть полетов около Хмеймима и Тартуса.

Ранее 5-tv.ru писал, что вооруженные силы РФ в Сирии заблокировали незаконно преследовавшую их колонну США. Военнослужащий из России сообщил, что российский военные были приглашены в Сирию Башаром Асадом и спросил, на каком основании находятся в стране американцы.

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