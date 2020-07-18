«Передайте это генералу» — российские военные заблокировали американцев в Сирии
На видео попал момент, когда российский патруль потребовал от американских солдат отчета о законности их нахождения на территории Сирии.
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Фото, видео: ТАСС / Минобороны РФ, Telegram @RVvoenkor
Российскому военному патрулю в сирийской провинции Хасеке заблокировали незаконно преследовавшую их колонну бронетехники с американскими флагами, пишет канал в Telegram «Русская весна».
На видео четко виден момент преследования и последовавшей за ним принудительной остановки американцев российскими военными. Солдаты из США явно разволновались от сложившейся ситуации, после чего один из них пошел на переговоры с российской стороной.
Военнослужащий из РФ четко объяснил свою позицию, сообщив, что российские вооруженные силы были приглашены в САР Башаром Асадом.
«На каком основании здесь находятся американцы?» — обратился он к оппоненту через переводчика.
Затем военных США настоятельно рекомендовали отказаться от преследования военных патрулей из РФ в Сирии и «передать это своему генералу».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что курдское агентство новостей сообщало о возможном ранении нескольких военных из РФ в Сирии.
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