Российскому военному патрулю в сирийской провинции Хасеке заблокировали незаконно преследовавшую их колонну бронетехники с американскими флагами, пишет канал в Telegram «Русская весна».

На видео четко виден момент преследования и последовавшей за ним принудительной остановки американцев российскими военными. Солдаты из США явно разволновались от сложившейся ситуации, после чего один из них пошел на переговоры с российской стороной.

Военнослужащий из РФ четко объяснил свою позицию, сообщив, что российские вооруженные силы были приглашены в САР Башаром Асадом.

«На каком основании здесь находятся американцы?» — обратился он к оппоненту через переводчика.

Затем военных США настоятельно рекомендовали отказаться от преследования военных патрулей из РФ в Сирии и «передать это своему генералу».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что курдское агентство новостей сообщало о возможном ранении нескольких военных из РФ в Сирии.