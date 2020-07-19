Аптечный ревизорро Диденко закрутила новый роман
Овдовевшая четыре месяца назад девушка опубликовала фото с избранником.
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Фото, видео: Instagram @didenko.katerina
Блогер Екатерина Диденко, печально известная после инцидента с сухим льдом на праздновании своего дня рождения, который привел к смерти трех людей, рассказала подписчикам на своей странице в Instagram, что у нее, кажется, появился молодой человек. Однако девушка пока боится признаться себе в этом и не понимает, что происходит.
Началось все с того, что подписчики спросили в сторис у Екатерины, влюблена ли она. Девушка выложила фотографию букета цветов и подписала, что не знает, как ответить на этот вопрос. После этой публикации, кто-то из фанатов блогера попытался узнать, если у Екатерины молодой человек.
«Есть вещи, в которых я боюсь признаться сама себе. И пожалуй это, одна из них», — ответила на вопрос Диденко.
На фотографии, иллюстрирующей ответ, девушку обнимает молодой человек, но он стоит спиной к камере, так что его лица не видно. Однако заметно, что это не старый снимок и на нем не погибший муж Екатерины Валентин.
После этого девушка опубликовала эту же фотографию в полноценном посте и подписала, что прокомментировала все, что могла, в сторис. Новой же информации она дать не может, так как «не понимает», что с ней происходит.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Диденко похвасталась результатами пластической операции по увеличению груди спустя три месяца после роковой вечеринки.
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