Аптечный ревизорро Диденко закрутила новый роман

Блогер Екатерина Диденко, печально известная после инцидента с сухим льдом на праздновании своего дня рождения, который привел к смерти трех людей, рассказала подписчикам на своей странице в Instagram, что у нее, кажется, появился молодой человек. Однако девушка пока боится признаться себе в этом и не понимает, что происходит.

Началось все с того, что подписчики спросили в сторис у Екатерины, влюблена ли она. Девушка выложила фотографию букета цветов и подписала, что не знает, как ответить на этот вопрос. После этой публикации, кто-то из фанатов блогера попытался узнать, если у Екатерины молодой человек.

«Есть вещи, в которых я боюсь признаться сама себе. И пожалуй это, одна из них», — ответила на вопрос Диденко.

Instagram @didenko.katerina

На фотографии, иллюстрирующей ответ, девушку обнимает молодой человек, но он стоит спиной к камере, так что его лица не видно. Однако заметно, что это не старый снимок и на нем не погибший муж Екатерины Валентин.

После этого девушка опубликовала эту же фотографию в полноценном посте и подписала, что прокомментировала все, что могла, в сторис. Новой же информации она дать не может, так как «не понимает», что с ней происходит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Диденко похвасталась результатами пластической операции по увеличению груди спустя три месяца после роковой вечеринки.