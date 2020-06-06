Схоронившая мужа блогер Диденко похвасталась новой грудью
«Аптечный ревизорро» продемонстрировала результаты пластической операции спустя три месяца после смерти супруга и друзей на вечеринке с сухим льдом.
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Фото, видео: Instagram @didenko.katerina
Инстаблогер Екатерина Диденко, овдовевшая после вечеринки с сухим льдом в честь ее 29-летия, похвасталась результатами пластической операции. Девушка опубликовала в Instagram кадры, на которых продемонстрировала подписчикам, как выглядит ее новый бюст без компрессионного белья. В ролике она позирует в коротком голубом топе.
Также в аккаунте блогера появилось видео, в котором она садится в машину к незнакомцу, а он пытается потрогать ее грудь, якобы для того, чтобы «оценить обновку».
Еще до операции Екатерина Диденко заявила пользователям соцсети, что планирует сделать себе новую грудь исключительно ради самой себя.
«Хочу смотреть в зеркало и видеть радующее меня отражение. Мне сейчас жизненно необходимы положительные эмоции. Не собираюсь делать пятый размер. Хоть после двух беременностей и грудных вскармливаний она ни капли не обвисла. Я просто хочу, чтобы она была», — утверждала она.
Екатерина Диденко также объяснила, что с детства комплексовала по поводу маленького размера и планировала операцию еще с ныне покойным мужем. Теперь же, «раз уж судьба разнесла в пух и прах все планы» решила сделать то, о чем давно мечтала.
Блогер, которая называет себя в соцсетях «аптечным ревизорро», овдовела в результате эксперимента с сухим льдом на своем дне рождения в одном из банных комплексов Москвы в конце февраля. Ее супруг Валентин Диденко стал одной из трех жертв трагедии. Он и двое гостей погибли от нехватки кислорода, когда в бассейн загрузили 25 килограммов вещества.
Ранее 5-tv.ru писал, что Диденко рассказала об интимной жизни до и после смерти мужа.
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