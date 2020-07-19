Онищенко объяснил, почему в России вырастут цены на лекарства

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что в России цены на лекарства вырастут. Причиной этого он назвал введение обязательной маркировки.

«Цена, конечно же, увеличится, потому что необходимо покупать оборудование для маркировки. То, что потратят на оборудование, вложат в цену лекарства», — сказал Онищенко в беседе с URA.RU.

Он также подчеркнул, что подобный рост цен обусловлен законами бизнеса. По его словам, на данный момент готовность логистики и производства к введению новых правил составляет 60%.

С 1 июля в России ввели обязательную цифровую маркировку лекарственных препаратов. Обязательный Data Matrix код на медикаментах призван избежать контрафакта и пресечь перепродажу лекарств. Препараты, произведенные до 1 июля, могут продаваться в аптеках до истечения срока годности. При этом, для введения в оборот лекарства без маркировки необходимо получить разрешение межведомственной комиссии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России выросли цены на анальгин.