Момент смертельной аварии с участием дерзкого лихача из Карелии попал на видео
Стритрейсер Кирилл Сортланд известен всей республике за свои гонки на скорости 160-180 километров в час и многочисленные нарушения ПДД.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Момент смертельной аварии с участием дерзкого лихача из Карелии Кирилла Сортланда зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.
На кадрах видно, как автомобиль известного на всю республику стритрейсера летит на огромной скорости. Момент самого столкновения, к сожалению, не попал в кадр, так как в этом месте высокие деревья загородили дорогу, но то как разлетелись машины от удара видно очень даже отчетливо.
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