Момент смертельной аварии с участием дерзкого лихача из Карелии попал на видео

Момент смертельной аварии с участием дерзкого лихача из Карелии Кирилла Сортланда зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.

На кадрах видно, как автомобиль известного на всю республику стритрейсера летит на огромной скорости. Момент самого столкновения, к сожалению, не попал в кадр, так как в этом месте высокие деревья загородили дорогу, но то как разлетелись машины от удара видно очень даже отчетливо.