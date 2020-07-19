Момент смертельной аварии с участием дерзкого лихача из Карелии попал на видео

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 78

Стритрейсер Кирилл Сортланд известен всей республике за свои гонки на скорости 160-180 километров в час и многочисленные нарушения ПДД.

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Момент смертельной аварии с участием дерзкого лихача из Карелии Кирилла Сортланда зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.

На кадрах видно, как автомобиль известного на всю республику стритрейсера летит на огромной скорости. Момент самого столкновения, к сожалению, не попал в кадр, так как в этом месте высокие деревья загородили дорогу, но то как разлетелись машины от удара видно очень даже отчетливо.

 

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