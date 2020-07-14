Египетским войскам разрешили участвовать в гражданской войне в Ливии

Эфирная новость 24

Палата представителей Ливии разрешила египетской армии вмешаться в ливийский конфликт.

Фото, видео: 5-tv.ru, www.globallookpress.com / MOD Russia

Египетские войска получили зеленый свет на участие в гражданской войне в Ливии. Такое решение вынесли в Палате представителей — парламенте на востоке страны. Там поддерживают намерения властей соседнего государства помочь в борьбе против иностранного вмешательства.

Предполагается, что военные Египта будут тренировать и снабжать ливийскую армию оружием. Таким образом внутренний конфликт в Ливии уже в ближайшее время может перерасти в международный. Если Ливийскую национальную армию, которая сотрудничает с заседающим на востоке страны парламентом, поддерживает Каир, то сторонником другой стороны — Правительства национального согласия в Триполи — выступает Турция. Но в Анкаре нашли другое оправдание — в Ливии боевики, сбежавшие из Сирии, снова объединяются в группировки и захватывают территории, которые никто из участников противостояния не контролирует.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что возросло количество погибших в боестолкновениях Азербайджана и Армении. Вооруженный конфликт между двумя странами произошел в Товузском районе на участке совместной границы.

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