Покоритель женских сердец Дмитрий Нагиев продолжает сводить с ума поклонниц, публикуя мега-сексуальные фото с оголенным торсом. На сей раз 53-летний актер взбудоражил фантазию пользователей, выложив в Instagram пикантный снимок, где позирует лишь в ботинках и мини-шортах, демонстрируя идеальный пресс.

«Минутка прекрасного для тех, кто не успел помереть молодым. Хорош, куманек. Если лайкать не будете — хотя бы курсором поводите!» — красноречиво подписал пост Нагиев.

И тут же добавил, что столь редкое изображение «принадлежит» его альманаху под ироничным названием «Маленькие хитрости в сексе, если ты полноват».

Instagram @nagiev.universal

Вокруг поста Дмитрия тут же разгорелась дискуссия. Причем в споре участвовали преимущественно дамы: одни не могли определиться, какая часть тела Нагиева смотрится сексуальнее, другие — молили о пощаде. Ведь «нельзя быть на свете красивым таким».

«Нагиев, ты мой бог!»

«Нельзя быть таким секси, блин! Какая уж теперь работа…»

«Божественное тело! Дмитрий — Аполлон!»

«Ноги отпад! А вот шортики лишние!»

«Мужчина моей мечты, как же ты красив!» — восхищались поклонницы актера.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как полуголый Дмитрий Нагиев сам себя потроллил.