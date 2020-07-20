Дисциплинарная комиссия РФС рассмотрит поведение Ещенко и баннер с Федуном
В ходе полуфинальной встречи в рамках Кубка России болельщики и игроки «Зенита» и «Спартака» обменялись оскорбительными надписями.
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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru
Накануне футбольный клуб «Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России. Команда из Петербурга на своем поле одержала победу над москвичами со счетом 2:1. В финал кубка «Зенит» выходит уже в пятый раз, а обладателем этого почетного трофея клуб становился трижды.
Встреча двух давних соперников была интересной и напряженной. Не обошлось и без потасовки болельщиков. Фанаты что-то не поделили между собой и словесная перепалка переросла в драку. Пришлось вмешаться стюардам. Самых агрессивных любителей футбола вывели с трибун.
Но этим скандалы на матче не прекратились. Сначала после финального свистка болельщики сине-бело-голубых растянули на трибуне несогласованный баннер, на котором владелец «Спартака» Леонид Федун изображен в роли одного из героев популярного сериала «Черное зеркало». А игрок красно-белых Андрей Ещенко, к слову, не принимавший участия в игре, по окончании встречи вышел на поле в футболке с завуалированной оскорбительной фразой в адрес гендиректора «Зенита» Александра Медведева.
Произошедшее теперь будет разбираться на заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС)
«Заседание КДК состоится во вторник в формате видеоконференции, начало — 12:00», — заявил в интервью ТАСС председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
А пока все в ожидании золотого дубля от петербургского клуба. Уже ставший чемпионом России «Зенит» в финале Кубка встретится с командой «Химки». Матч пройдет 25 июля в Екатеринбурге.
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